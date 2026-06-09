Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları başlıyor

Milli Güvenlik Konferansları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

MGK Genel Sekreterliği'nden konferanslar serisine ilişkin yapılan açıklamada, dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra çeşitlenen risk ve tehditlerin, devletin tüm faaliyetlerinde milli güvenlik kavramına ilişkin farkındalığın arttırılması ihtiyacını belirginleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada "Milli Güvenlik Konferansları marifetiyle, farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerimizin kavram setlerinin zenginleştirilerek, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlarımız arasındaki eş güdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da artırılması hedeflenmektedir." denildi. Konferans serisinin açılışı bugün Beştepe 'de saat 14'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla gerçekleştirilecek.. Bakanların, kamu, kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı konferanslara Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'nde devam edilecek.