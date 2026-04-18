Beton direğe çarpan otomobilde 1 kişi öldü

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsü Barış Doğanay'ın (33) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton direğe çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile Fatma A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Doğanay kurtarılamadı.