Beykoz açıklarında gemi karaya oturdu. 13 personel tahliye edildi
06.11.2026 09:23
Gemide bulunan personelin tamamı emniyetle tahliye edildi.
Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 13 personel tahliye edildi.
Kocaeli’den Ukrayna’ya seyir halinde olan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Anadolu Feneri açıklarında makine arızası yaşayarak karaya oturdu.
Geminin yardım ve tahliye talebinde bulunması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı BAYRAK-1 botu ile KURTARMA-11 römorkörü bölgeye sevk edildi.
13 PERSONEL VARAGELE SİSTEMİYLE KURTARILDI
Bölgede etkili olan ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemiye denizden müdahale edilemedi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.
Geleneksel varagele sistemi kullanılarak gemide bulunan 13 personelin tamamı güvenli şekilde karaya tahliye edildi.
Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.