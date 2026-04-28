Beykoz Belediyesi davasında ara karar. Alaattin Köseler'in tutukluluğu devam edecek

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava, bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Uğur İnci, Veli Gümüş ve Havva Dindar getirildi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ü.Ç, danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyerek, "İhalelerin hazırlanma sürecine dahil değildim, sadece imzaya gittim. Ben daha çok mal veya hizmet alımı işlerinde ürün tedariği ve ürün maliyetlerinin araştırılması konusunda yardımcı oluyordum." dedi.

Savunması için söz verilen tutuklu sanık Veli Gümüş, dosyaya konu olan ihalelerde görev ve yetkisi olmadığını iddia etti.

Kendisine iftira atıldığını öne süren Gümüş, "Benim vicdanım çok rahat, serzenişim sadece tutukluluğadır. Ben üç bayram eşimden, ailemden uzak kaldım. Önümüzdeki bayram eşimin ailemin yanında olmak istiyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Alaattin Köseler ise savunmasında, 425 gündür Silivri'de tek kişilik hücrede olduğunu, aceleyle bir iddianame hazırlandığını ifade etti.

Şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini belirten Köseler, "Ben her zaman Beykoz halkının bütçesiyle oluşan belediye bütçesini en maksimum düzeyde onların lehine kullanma amacıyla hareket etmişimdir." beyanında bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

FEZLEKE VE İDDİANAME

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedilmişti.

Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilmişti.

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Fezlekede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

TUTUKLU SANIKLARIN HEPSİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, ilk celsenin 3. gününde kurduğu ara kararda, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine itirazda bulunmuştu.

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar tutuklanmış, hakkında tutuklama kararı verilen diğer sanıklar Serdar Karahan ve Uğur İnci hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.