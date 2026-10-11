Beykoz'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza , saat 23.30 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Çıtır’ın kullandığı motosiklet , henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Savrulan motosiklet, önce kaldırım taşına ardından yol kenarındaki direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Onur Çıtır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde Onur Çıtır'ın direğe çarparak yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Kazanın hemen ardından yolda ilerleyen çöp kamyoneti sürücüsüyle, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü araçlarından inerek Çıtır'în yardımına koşuyor.