Beykoz'da kaçak hafriyata drone'la suçüstü. Şirket sahibi tutuklandı

İstanbul Beykoz 'da kaçak hafriyat dökümü yaparken suçüstü yakalandılar.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmenin hafriyat atıklarını kaçak şekilde sit alanına döktüğüne yönelik alınan bilgiler üzerine inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 2 TIR ile 1 iş makinesinin Riva'daki alana kaçak hafriyat dökümü yaptığı görüldü.

Çalışmaların devamında söz konusu araçların bir iş yerine giriş yaptığı belirlendi. İş yerine yapılan baskında iş yeri yetkilisi C.A. (44), TIR'ları kullanan İ.F. (47) ve A.Ü. (47), hafriyat alanında iş makinesi kullanan M.A. (43) gözaltına alındı. İş yeri sahibi M.A. (32) ise Riva'da yakalandı.