Beykoz'da kaçak hafriyata drone'la suçüstü. Şirket sahibi tutuklandı
18.05.2026 14:36
Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat dökümü yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şirket sahibi tutuklandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmenin hafriyat atıklarını kaçak şekilde sit alanına döktüğüne yönelik alınan bilgiler üzerine inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde, 2 TIR ile 1 iş makinesinin Riva'daki alana kaçak hafriyat dökümü yaptığı görüldü.
Çalışmaların devamında söz konusu araçların bir iş yerine giriş yaptığı belirlendi. İş yerine yapılan baskında iş yeri yetkilisi C.A. (44), TIR'ları kullanan İ.F. (47) ve A.Ü. (47), hafriyat alanında iş makinesi kullanan M.A. (43) gözaltına alındı. İş yeri sahibi M.A. (32) ise Riva'da yakalandı.
“Çevrenin kasten kirletilmesi ve sit alanına müdahale" ve “Mühür fekki” suçlarından hakkında işlem yapılan İ.F., A.Ü. ve M.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken M.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İŞ YERİ 19 NİSAN'DA MÜHÜRLENMİŞ
Öte yandan, “plakasız araç kullanmak”, “sürücü belgesi sertifikasını dönüştürmemek” maddelerinden 115 bin 258 lira idari para cezası uygulanırken, araçlar 30 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca iş yerinin de 19 Nisan'da Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği belirlendi.