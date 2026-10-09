Beylikdüzü'nde okul önünde 2 öğrenciye çarpan sürücü kaçtı

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araçlı bir sürücü, liseye giden 2 öğrenciye çarpıp kaçtı.

Boş arsaya savrulan öğrenciler yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başlarken yaralanan öğrencilerden E.Ş. (14) ile E.Ö.'nün (16) hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından tespit edilen ve kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları polis ekipleri tarafından devam ediyor.