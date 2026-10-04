Beynine pıhtı atan 13 yaşındaki şampiyon güreşçi öldü

Yıldırım Belediyespor’da güreşçi olan Yusuf Taha Turp, 26 Eylül’de İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı takip etmek için gittiği İstanbul'da fenalaştı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç güreşçinin beynine pıhtı attığı öğrenildi.

Burada yoğun bakımda tedavisine devam edilen Yusuf Taha Turp, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi olan Turp'un, bu sene düzenlenen U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda Serbest ve Grekoromen stilde şampiyon olduğu öğrenildi.

Yusuf Taha Turp'un cenazesi ailesi tarafından alınarak Bursa 'ya getirilmesi, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.