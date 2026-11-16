Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Karaahmetoğlu, CHP'den istifa etti

Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP ) istifa ettiğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Karaahmetoğlu, göreve geldiği günden bu yana önceliğinin Beyoğlu'na hizmet etmek olduğunu belirterek, CHP içindeki tartışmaların belediye çalışmalarına olumsuz yansıdığını savundu.

"PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR HİZMETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Karaahmetoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum."

Beyoğlu'nun çözüm bekleyen sorunları bulunduğuna dikkat çeken Karaahmetoğlu, vatandaşların somut hizmet beklediğini vurgulayarak, "Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam" dedi.

"PARTİYE OLAN İNANCIMI TAMAMEN KAYBETTİM"

Mevcut parti yapısı içerisinde görevini gerektiği gibi yerine getirebileceğine yönelik inancını kaybettiğini belirten Karaahmetoğlu, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

Karaahmetoğlu, açıklamasının sonunda birlikte çalıştığı parti üyelerine teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarını esas alacağını ifade etti.

Sefer Karaahmetoğlu, 22 Ağustos 2025'te, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde başkanvekili seçilmişti. CHP'nin adayı olarak girdiği seçimin dördüncü turunda 16 oy almış, AK Parti ve MHP'nin desteklediği Süleyman Baba ise 14 oyda kalmıştı.