Olay, saat 14.30 sıralarında Yahya Kahya Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı ahşap binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken, içeride bulunan 1 kişi ekipler tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.