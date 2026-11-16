Beyoğlu'nda çalınan motosikletle Kadıköy'de iş yeri kurşunlandı

İstanbul Beyoğlu 'nda aynı gün iki farklı mahalleden 4 motosiklet çalındı. Polis ekipleri, 200 güvenlik kamerasına ait 72 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerden Ali A.'yı (19) yakaladı. Çalınan motosikletlerden birinin Kadıköy'de bir iş yerinin kurşunlanması olayında kullanıldığı belirlendi.

Hırsızlık olayları, 26 Ekim Pazartesi günü Fetihtepe ve Kulaksız mahallelerinde yaşandı. Fetihtepe'den 2, Kulaksız'dan ise 2 motosikletin çalınması üzerine araç sahipleri polise ihbarda bulundu.

Bir şüpheli tutuklandı.

200 KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbarların ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplam 200 kameradan elde edilen 72 saatlik görüntünün incelenmesi sonucunda şüphelilerin Ali A. (19) ve Muhammet Enes Y. (20) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerden Ali A.'yı Fetihtepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan 4 motosiklet ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

ÇALINAN MOTOSİKLETLE İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Fetihtepe Mahallesi’nde çalınan motosikletlerden birinin Kadıköy’de bir iş yerinin kurşunlanmasında kullanıldığını tespit etti. Motosiklet saldırının ardından Ümraniye’de terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin yeni nesil suç örgütlerine motosiklet temin etmek amacıyla hırsızlık yaptıkları öne sürüldü.

Emniyete götürülen Ali A. ifadesinde, "Muhammet Enes Y. bana, 'Arkadaşımın motosikletini alacağız, 2 dakika benimle gelir misin' dedi. Adrese gittiğimizde Enes, motosikletin kontak kısmına vurmaya başladı. Ben kendisine tam 'Yapma' diyeceğim sırada motosiklet çalışır hale geldi. Ben de o sırada ne yapacağımı bilemedim ve korku üzerine motosiklete bindim. Sonra başka motor almaya gittik" dediği öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan Ali A.’nın 3’ü 'Uyuşturucu madde kullanmak', 1’i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından olmak üzere emniyete 4 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Muhammet Enes Y.’nin ise 6’sı 'Motosiklet hırsızlığı', 3’ü 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' olmak üzere aralarında 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarının da bulunduğu toplam 16 geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin firari şüpheli Muhammet Enes Y.’yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.