Beyoğlu'nda eşinin ailesinin evini bastı. Kayınpederini darbedip havaya ateş açtı

Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.45 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dini nikahlı eşi Ö.Ç.'nin şiddetine maruz kalan M.N.E., bebeğini de yanına alarak babası Özdemir E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ö.Ç., babası Kadir Ç. ve ağabeyi Hüseyin Ç. ile birlikte bebeğini almak için M.N.E.'nin ailesinin yaşadığı eve geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında silahla havaya ateş açılması üzerine sokakta panik yaşandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 4 boş kovan bulundu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalarda havaya ateş açan kişinin Ö.Ç. olduğu, yere düşen boş kovanları alan kişinin ise Hüseyin Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yanında bulunan üçüncü kişinin ise babaları Kadir Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu M.N.E., dini nikahlı eşi Ö.Ç.’nin babası ve ağabeyiyle birlikte evlerinin önüne geldiğini, silahla havaya ateş açtığını ve babası Özdemir E.’nin darbedildiğini söylediği öğrenildi.

SAKLADIĞI SİLAH AYAKKABILIKTA BULUNDU

Polis ekipleri kaçan Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç.’yi yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde karşı tarafta bulunan Eyüp U.’nun (35) silahla havaya ateş açtığını, bunun üzerine kendilerinin de karşılık verdiğini söyledikleri öğrenildi. Ö.Ç.’nin olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı müstakil bir evin balkonundaki ayakkabılığa sakladığını söylemesi üzerine eve giden ekipler silahı da ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İncelemelerde Ö.Ç.’nin 1, Hüseyin Ç.’nin 3, Kadir Ç.’nin ise emniyete 1 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayın taraflarından biri olan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Eyüp U.’nun yakalanması için de çalışma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.