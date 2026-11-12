Beyoğlu'nda inşaat çalışmasında kısmi toprak kayması. Yan binadakiler sokağa çıktı

Olay, Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak’ta saat 11:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat çalışması sırasında kısmi toprak kayması meydana geldi.

Sesler üzerine yan binada yaşayanlar panikle dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İSKİ, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İSKİ ekipleri suyu keserek önlem aldı.

Binanın altında kalan kısım ise iş makinası ile toprak dolduruldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binanın tahliye edilip edilmeyeceği yetkililerin raporu sonunda belli olacak.

“BİZ DEPREM OLUYOR SANDIK”

Binadan gelen sesler gelmesi üzerine daireden dışarıya çıkan Zennure Keleş, "Kaç gündür böyle sürüyordu. Biz müteahhide söylüyorduk. 'Bir şey olmaz' diyordu. Bize gülüp geçiyordu. Sabahleyin çatırtı başladı. Hepimiz aşağıya koştuk. Bir baktık ki toprak kaymış. Binanın temeli görülüyor. Bize diyor ki 'arsamdan çıkın. Bir şey mi oldu?' diyor. İlla ölmemiz mi gerekiyor?

Biz binayı boşalttık. Binada iki tane kanser hastası var. Ekipler onları almaya gitti. Bizi tahliye edecekler. Biz korkuyoruz. Nasıl gidelim binaya? Bu akşam burada kalmayacağız. Güvenliğimizi almadan niye gidelim. Bizi bir yere yerleştirmezlerse kapının önünde kalacağız. Ben sabah kahvaltı hazırlıyordum. Deprem oluyor sandım. Binadan sesler geldi. Altı çatlamış zaten. Onun gümbürtüsü geldi" dedi.