Beyoğlu'nda kötü koku yayılan daireden 4 ton çöp çıkarıldı

Beyoğlu 'nda çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle şikayet edilen bir daireden 4 ton atık malzeme çıkarıldı. Temizlik işlemlerinin ardından evde ve bahçesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki bir daireden gelen kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

EVDE 4 TON ATIK BİRİKTİRİLMİŞ

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, evin çöp ve çeşitli atık malzemelerle dolu olduğunu tespit etti. Ev sahibi Hüseyin E.'nin uzun süredir biriktirdiği malzemelerin çevreye kötü koku yaydığı belirlendi.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü temizlik çalışmasında daireden toplam 4 ton atık çıkarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla evde ve bahçesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.