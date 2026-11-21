Kaza, saat 09.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta meydana geldi.

Ramazan K.'nın kullandığı moloz yüklü kamyon , yokuş aşağı inerken sola dönüş yaptığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gecekondunun duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Gecekondunun bodrum katında yaşayan 90 yaşındaki adam ile torunu kaza sırasında panikle dışarı çıktı. Kazada yaralanan olmazken kamyonda ve gecekonduda hasar oluştu.

Gecekondunun duvarına çarpan kamyon, başka bir şoför tarafından olay yerinden çekildi. Kamyonun kaldırılmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.