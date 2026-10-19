Beyoğlu'nda otelde hareketli anlar: "İmdat polis yok mu?"
19.10.2026 10:32
Bileğinden yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın "İmdat polis yok mu?" diye bağırarak yardım istedi. Bir otelin tabelasının üzerine çıkan kadın, bulunduğu yerden düşerek yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda "İmdat polis yok mu?" diyerek yardım isteyen kadın, çıktığı otel tabelasından düşerek yaralandı.
Olay, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. ve M.F.K. ile iki gündür aynı odada kalan Deniz Ece Y., odanın penceresinden dışarı çıkarak otel tabelasının üzerine çıktı.
Tabelanın üzerinde bekleyerek yardım isteyen kadın, bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadının düştüğünü görenler başında toplandı.
"İMDAT POLİS YOK MU" DİYE BAĞIRDI
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde durarak tutunmaya çalıştığı anlar görülüyor. Kadının "İmdat polis yok mu" diye bağırarak yardım istediği anlar da görüntülerde yer alıyor.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin bilgisine başvurduğu Hakan B. ve M.F.K., Deniz Ece Y. ile iki gündür otelde birlikte kaldıklarını söyledi. İki kişi, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla pencereden tabelanın üzerine çıktığını, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını ifade etti.
Diğer yandan Deniz Ece Y.'nin bir, Hakan B.'nin dokuz emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.