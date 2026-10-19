Beyoğlu'nda otelde hareketli anlar: "İmdat polis yok mu?"

"İMDAT POLİS YOK MU" DİYE BAĞIRDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde durarak tutunmaya çalıştığı anlar görülüyor. Kadının "İmdat polis yok mu" diye bağırarak yardım istediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin bilgisine başvurduğu Hakan B. ve M.F.K., Deniz Ece Y. ile iki gündür otelde birlikte kaldıklarını söyledi. İki kişi, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla pencereden tabelanın üzerine çıktığını, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını ifade etti.

Diğer yandan Deniz Ece Y.'nin bir, Hakan B.'nin dokuz emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.