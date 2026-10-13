Beyoğlu'nda park tartışması: "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz"

İstanbul Beyoğlu 'nda sipariş teslim etmek için hafif ticari aracını park eden Yusuf S. (24) ile sokaktan geçemeyen motosiklet sürücüsü Hayati Y. (44) arasında tartışma çıktı. Hayati Y.'nin, "Birbirimizi mi öldürelim" sözlerine Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" yanıtını verdi.

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hayati Y.'yi yakaladı. Sürücüler arasındaki tartışma cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sipariş getiren Yusuf S., kullandığı hafif ticari aracı sokağa park etti. Park edilen araç nedeniyle ilerleyemeyen motosiklet sürücüsü Hayati Y. ile Yusuf S. arasında tartışma başladı. Birbirlerini cep telefonlarıyla görüntüleyen iki sürücü, karşılıklı tehdit ve hakaretlerde bulundu.

"SİPARİŞ GETİRDİM, PARK ETMEYE Mİ GELDİM"

Tartışmanın ardından elindeki poşetlerle binaya giren Yusuf S., siparişi teslim ederek yeniden sokağa çıktı. İki sürücü arasındaki tartışma burada da devam etti.

Aracını park ettiği yer nedeniyle kendisine tepki gösteren Hayati Y.'ye, "Nereye çekeyim; sipariş getirdim, park etmeye mi geldim" diye karşılık veren Yusuf S., "Sen kimi tehdit ediyorsun? 'Oğlum' diyorsun, 'Lan' diyorsun" sözleriyle tepkisini sürdürdü.



'BEN NASIL ÇIKACAĞIM'

Motosikletteki Hayati Y., geçmeye çalıştığı sırada "Allah aşkına kardeşim, canım yandı" diyerek duruma tepki gösterdi. Sürücüler arasında devam eden tartışmada Hayati Y. "Bari kusura bakma de, özür dilerim de" sözlerine, "Tamam kusura bakma" karşılığını verildi. Hayati Y., "Ben nasıl çıkacağım. Buradan üç adam geçer. Araç geçmiyor" diye konuştu.

'ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORSA ÖLDÜRÜRÜZ'

Tartışma sırasında araç sürücüsü Hayati Y., "Benim üstüme sürme" diyerek Yusuf S.’ye tepki gösterdi. Hayati Y.’nin, "Birbirimizi mi öldürelim" sözlerine ise Yusuf S., "Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz" diye karşılık verdi. Hayati Y.’nin "Ayağıma basıyorsun" dediği de duyuldu. Tartışma sırasında sürücüler arasında "Adresini ver, oraya geleyim", "Adresim devlet" ve "Neresiyse oraya gel" dedi. Görüntülerde Hayati Y. "Videoyu da paylaşacağım, plakanı da çekiyorum" sözleri de yer aldı. Tartışmanın sonunda ise Hayati Y., Yusuf S.’ye "Ceza 180 bin lira; gelince görürsün" dedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen sürücülerden Hayati Y., aynı gün yakalandı. Yusuf S.’nin ise şehir dışında olduğu tespit edildi. Yusuf S.’nin 3, Hayati Y.’nin ise emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında işlem başlatılan Hayati Y., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.