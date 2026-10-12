BİK'ten dijital dönüşüm çalıştayı. 'Basılı gazeteciliğin varlığını sürdürmesi güvenlik meselesidir'

Basın İlan Kurumu (BİK) ve SETA Vakfı işbirliğiyle "Yazılı Basının Dijital Dönüşümü: Adaptasyon, Entegrasyon ve Sürdürülebilir Model Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

Farklı disiplinlerden akademisyenlerin katıldığı çalıştayda, basın kuruluşlarının dijitalleşme sürecinde karşılaştığı sorunlar, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ve sektörün ekonomik sürdürülebilirliği değerlendirildi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İNTERNET SİTESİ KURMAKTAN İBARET DEĞİL"

Çalıştayın açılışında konuşan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, gazeteciliğin dijitalleşmeyle birlikte hız, veri ve çoklu platform kullanımı ekseninde yeniden şekillendiğini belirtti.

Dünya genelinde sosyal medya ve video platformlarının çevrim içi habere erişimde haber kuruluşlarının internet sitelerinin önüne geçtiğine dikkat çeken Çay, çevrim içi haber videosunu haftalık tüketenlerin oranının yüzde 77'ye ulaştığını aktardı.

Çay, "Dijital dönüşüm , yalnızca bir internet sitesi kurmak ya da basılı sayfaları dijital ortama taşımaktan ibaret değildir." dedi.

Dönüşümün haber üretiminden doğrulama süreçlerine, teknik altyapıdan insan kaynağına ve gelir modellerine kadar sektörün bütün alanlarını etkilediğini vurgulayan Çay, dijital platformlara bağımlılığın da yayıncılar açısından yeni sorunlar yarattığını ifade etti.

YAPAY ZEKA VE GELİR MODELLERİ ELE ALINDI

Prof. Dr. Faruk Taşçı başkanlığında iki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda, yapay zekanın gazetecilik ilkelerine uygun kullanımı ve mevcut yayın sistemlerine entegrasyonu değerlendirildi.

Akademisyenler, dezenformasyonla mücadelede teyit mekanizmalarının güçlendirilmesi, gazetecilikte mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve iletişim fakültelerinin müfredatlarının sektörün ihtiyaçlarına uyarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Yerel medya kuruluşlarının belirli habercilik alanlarında iş birliği geliştirmesi ve dijital dönüşümün ölçülebilmesi için dinamik değerlendirme modelleri oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.