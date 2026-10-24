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Bilecik'te kanalizasyon çalışmasında göçük

24.10.2026 13:40

Bilecik'te kanalizasyon çalışmasında göçük
IHA

İşçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA
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Bilecik'te kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte işçiler mahsur kaldı.

Bilecik'te kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi ekipler kurtardı​​​​​​​.

 

Pelitözü Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli M.Y. toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Toprak yığınının altından çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen M.Y. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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