ÖĞRETMENLİKTEN DAHA ÇOK PARA KAZANIYORUM

Hayvan beslemenin büyük sorumluluklar getirdiğine değinen Subaşıoğlu, "Şu anki şartlarda yemi üretmediğiniz takdirde ayakta kalmak çok zor. Kaba yemi kendim üretiyorum. Süt üreticileri zor günler geçiriyor. Diğer yemleri de toplu olarak alıyorum. Kaba yeme para vermediğim için sütün parası harçlık olarak cebimde kalıyor. Şu an öğretmenlikten daha çok para kazanıyorum. Hayvancılığın getirisi güzel" diye konuştu.

İşlerini büyütüp bölgede büyük bir hayvancılık tesisi kurmayı hedefleyen 36 yaşındaki Subaşıoğlu, "Öğretmenliği bırakıp bu işe girdiğim için pişman olup olmadığımı soran çok oluyor. Dağ başında soğukta, sıcakta bu ağır işte uğraşmanın zorluğunu soruyorlar. Keşke bu işe, hayvancılığa 10 yıl önce başlasaydım. Tek pişmanlığım o. Çalışmayı isteyen herkese bu işi tavsiye ediyorum. Ancak internetteki videolara aldanıp bu işin toz pembe olduğunu sanmasınlar. Öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Hepsine saygı duyuyorum. Çalışan bir şekilde rızkını kazanır. Bu ülkenin gerçekten üretime çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Komşusu Abdullah Batman ise, çiftliğini tek başına kurarak örnek olan Berkhan Subaşıoğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.