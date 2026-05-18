Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Yaşlı çifti öldüren zanlı 10 yıl sonra yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , Nevşehir ’in Ürgüp ilçesinde 2016 yılında öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki çiftine ilişkin cinayetin yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyulan kararlı iradenin sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Gürlek “Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor.” mesajını da vererek Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü’nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki’nin hayatını kaybettiği cinayetin aydınlatıldığını açıklayarak şu bilgileri paylaştı:

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alınan cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı.

CİNAYETİN GERÇEK FAİLİ TUTUKLANDI

Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

"HUKUK DEVLETİNDE HİÇBİR SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"

“Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyen Gürlek, paylaşımına şunları da ekledi:

"Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır. "