Bir faili meçhul dosya daha çözüldü: Altı yıl sonra akrabaları tutuklandı

Diyarbakır 'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında işlenen cinayet aydınlatıldı.

Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde Askeri Balta isimli kişinin ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili olayın faili belirlenememişti.

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından konuyla ilgili olarak yedi aylık bir çalışma yürütüldü.

TUTANAKLAR VE RAPORLAR YENİDEN ANALİZ EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında kurulan özel ekip tarafından dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi.

İfadesine başvurulan bazı kişilerin beyanlarında tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran günü eş zamanlı operasyon yapıldı.

YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. tutuklandı.

Tutuklanan kişilerin, maktulün akrabaları ve köy sakinleri olduğu bildirildi.