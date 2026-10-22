Bir kişi can vermişti, Zonguldak'ta çöken bina görüntülendi
22.10.2026 09:41
Daha önce binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti.
Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu bir kişinin can verdiği olayda facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Enkazın çevresinde 7 bina, 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi.
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında 3 katlı bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.
Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
Olay sırasında diğer kardeşleri Kemal Akçaharman'ın binanın dışında olduğu öğrenildi.
FACİANIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI
Gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutu ortaya çıktı.
Çöken bina ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi.
Bölgede güvenlik önlemlerinin sürerken ekipler enkaz çevresini bariyerlerle kapattı.
7 BİNADAN 30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çöken binanın çevresindeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan toplam 30 kişi tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.