Bir kişi can vermişti, Zonguldak'ta çöken bina görüntülendi

Zonguldak 'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında 3 katlı bina henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.

Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Olay sırasında diğer kardeşleri Kemal Akçaharman'ın binanın dışında olduğu öğrenildi.

FACİANIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutu ortaya çıktı.