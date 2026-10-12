Birlikte yaşadığı kadının üzerine kaynar su döküp boğarak öldürdü

Antalya 'da birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı (49) boğarak öldürdüğü belirtilen Talha Torbalı (27), kaçtığı Konya 'da polise teslim oldu. Antalya'ya getirilen şüphelinin, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadının üzerine kaynar su döktükten sonra boğduğunu söylediği öğrenildi.

Torbalı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Yıldırım'ın kendisini aldattığını düşünen Torbalı, kadını yatakta boğarak öldürdü.

Olayın ardından otobüse binerek Konya'ya giden Torbalı, güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin, Yıldırım'ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Evde ölü bulundu.

POLİS EKİPLERİ KADINI EVDE ÖLÜ BULDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese gitti. Eve giren ekipler, Canan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Talha Torbalı, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kente getirildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kadının üzerine kaynar su döküp boğduğunu söylediği belirtildi.

İşlemleri tamamlanan Torbalı, Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.