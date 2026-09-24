Bodrum Limanı'na rüşvet operasyonu. Balya balya para çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Liman Başkanlığı'nda rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi.

Bodrum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne başvuran acente sahibi T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın ilçeye her girişinde Liman Başkanı T.A.'nın kendisinden 2 bin avro rüşvet talep ettiğini öne sürdü.

"SÜNNET MASRAFINI BİLE ÖDETTİ"

T.Ş. yatın 2026 yılı yaz sezonunda ülkeye 6 kez giriş yapması nedeniyle T.A.'nın toplam 12 bin avro istediğini, işlemlerin aksamaması için ödemeyi kabul ettiğini savundu. Şüpheli T.A'nın geçmişte çocuğunun sünnet masraflarını da kendisine karşılattığını ileri süren acente sahibi, 2025'te ise yönlendirildiği bir tekneden aldığı 500 bin lirayı Liman Başkanlığı personeli Ö.Ç.'nin evine götürerek T.A.'ya ilettiğini iddia etti.

Şikayet üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ekipler harekete geçti. T.Ş.'nin seri numaraları tespit edilen paralarla T.A.'nın makam odasına girmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Liman Başkanı T.A. yakalandı. Olayla ilişkili olduğu değerlendirilen Liman çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 avro, 440 pound, 660 dolar, 52 bin 200 lira ele geçirildi. Aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 138 adet tabanca fişeği, 4 kesici alet ile 8 dijital materyale el konuldu.