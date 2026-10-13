Bodrum ve Kos arasında dehşet anları. Görenler gözlerine inanamadı
13.10.2026 14:31
IHA
Hortum seyir halindeki bir tekneden görüntülendi.
Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Kos Adası arasında kuvvetli yağışlarla birlikte denizde dev hortum oluştu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden bu yana aralıklarla kuvvetli sağanaklar etkili oluyor.
Sağanaklarla birlikte, Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında denizde hortum çıktı.
Kos ile Bodrum arasında seyreden tekneden çekilen görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum paniğe neden oldu.
Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi.