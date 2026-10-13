Bodrum ve Kos arasında dehşet anları. Görenler gözlerine inanamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden bu yana aralıklarla kuvvetli sağanaklar etkili oluyor.

Sağanaklarla birlikte, Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında denizde hortum çıktı.

Kos ile Bodrum arasında seyreden tekneden çekilen görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum paniğe neden oldu.

Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi.