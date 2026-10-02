Bodrum'daki ev yangınında 1 kedi öldü
02.10.2026 14:37
DHA
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bir kedinin ölü bulunduğu evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Bodrum'un Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yanan evde yapılan incelemelerde bir kedi ölü bulundu.
Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.