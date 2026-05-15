Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi İstanbul Boğazı 'ndan geçecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geminin romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.