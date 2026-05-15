Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

15.05.2026 09:00

Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

DHA
İstanbul Boğazı'ndan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemisinin geçişinden dolayı boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek. 

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geminin romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.

