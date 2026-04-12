Boğaz'da gemiye çarpan tekne battı
12.04.2026 03:42
Tekne, kazadan kısa süre sonra Boğaz sularına gömüldü.
İstanbul Boğazı'nda kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa'da karaya bağlı yük gemisine çarpıp battı. Teknedeki 5 kişiyi ekipler kurtardı.
İstanbul'da gece saatlerinde deniz kazası meydana geldi.
Olay Üsküdar Selimiye açıklarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı'nda demirli gemiye çarptı.
Kazanın etkisiyle hasar alan tekne su almaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri yönlendirildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.
Su alan tekne bir süre sonra tamamen battı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.