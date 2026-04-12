Boğaz'da gemiye çarpan tekne battı

İstanbul'da gece saatlerinde deniz kazası meydana geldi.

Olay Üsküdar Selimiye açıklarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan bir tekne , Haydarpaşa Limanı'nda demirli gemiye çarptı.

Kazanın etkisiyle hasar alan tekne su almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri yönlendirildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Su alan tekne bir süre sonra tamamen battı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.