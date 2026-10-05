Boğazından bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Eşi gözaltında
05.10.2026 13:55
Son Güncelleme: 05.10.2026 13:55
63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Eşi gözaltına alındı.
İzmir’de evinde boğazından bıçakla yaralanan S.Ö. (63), hastanede hayatını kaybetti. Eşi B.Ö., S.Ö.’nün bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne sürdü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Evde boğazından bıçakla yaralanan S.Ö. için eşi B.Ö. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.Ö., Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 63 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, eşinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren B.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.