Bolu Belediyesi soruşturması. 3 kişi serbest kaldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığı "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması) soruşturması sürüyor.

28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün belediye binasında yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi C.T., Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile eski-yeni yönetici ve meclis üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte tutuklanan Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.