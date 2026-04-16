Bolu Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklanmıştı .

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında ise 10 Nisan'da gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir hakkında tutuklama kararı verilmişti.

JANDARMA İKİ ADRESTE ARAMA YAPTI

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma devam ederken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Parti Sokak'taki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde arama yapıldı.