Bolu Belediyesi'nde rüşvet soruşturmasında iddianame hazır

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.



Hazine ve Maliye bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı’nın 178 sayfalık iddianamede Davacı/Müşteki Kurumlar olarak yer aldıkları görüldü.

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame başsavcı tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.