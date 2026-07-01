Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile birlikte belediye iştiraki şirketlerinde görevli İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K., zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediyeye ait birimlerde aramalar yapılarak bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturmada 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , görevinden uzaklaştırıldı .

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tanju Özcan hakkında icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla dava açıldı.