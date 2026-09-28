Bolu Belediyesi'ne yönelik ''zimmet'' soruşturması. 9 kişi gözaltına alındı
28.09.2026 12:39
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bolu Belediyesi'ne yönelik adli süreç, 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturmasıyla başlamıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Özcan daha sonra tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
Belediyeye yönelik soruşturmalar daha sonra farklı dosyalarla genişledi. Temmuz ayında belediye ve iştirak şirketlerine "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla operasyon düzenlenirken, Belediye Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız tutuklandı. Eylül ayında ise araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen ayrı soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı; Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.