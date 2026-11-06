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Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

06.11.2026 10:59

Son Güncelleme: 06.11.2026 10:59

Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı
IHA

Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen evde 2 kaz hayatını kaybetti.

Yangın, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sezer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

 

Evdeki yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

 

Ekiplerin müdahalesinin ardından tamamen söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 2 kaz da hayatını kaybetti.

 

Yangının hangi nedenle çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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