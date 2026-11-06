Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Yangın , Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sezer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Evdeki yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından tamamen söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 2 kaz da hayatını kaybetti.

Yangının hangi nedenle çıktığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.