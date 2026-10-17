Bolu'da düğünde takı kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

Bolu 'da bir düğün salonunda takı meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, çok sayıda davetlinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların atıldığı, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında taraflar arasında takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve diğer davetlilerin de dahil olmasıyla salonda kavga başladı.

Çok sayıda kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada sandalyeler de fırlatıldı. Kadınlar ve çocuklar panikle kaçışırken, araya girerek tarafları ayırmaya çalışan davetliler kavgayı sonlandırmakta güçlük çekti.

Düğün salonunda yaşanan kavga, üst katta bulunan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.