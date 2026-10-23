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Bolu'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

23.10.2026 09:42

Bolu'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
DHA

6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellekten oluşan 16 dijital materyale el konuldu.

DHA
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Bolu ve İstanbul'da yasa dışı bahis ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu ve İstanbul'da yasa dışı bahis ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma başlattı.

 

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

 

Tespit edilen adreslere Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Bolu'da 5, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 5 flaş bellekten oluşan 16 dijital materyale el konuldu.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i savcılık ifadesinin ardından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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