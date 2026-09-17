Borsada spekülatif paylaşımlara soruşturma: 246 hesap ve linke erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve link incelemeye alındı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu hesap ve linklere erişimin engellenmesine karar verdi.

Karar, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.