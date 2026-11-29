Boşanma aşamasındaki eşine satırla saldırdı
29.11.2026 14:18
Olay yerinden uzaklaşan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs, elindeki satırla saldırmak istedi. Kadın korku içinde eve sığındı. Adam, kadının arkasından satırı fırlatarak camı tuzla buz etti.
Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye geldi. Eşine ölüm tehditleri savurduğu öne sürülen şahıs, elindeki satırla kadına saldırmak istedi.
Korkuya kapılan kadın eve sığınırken, şahıs bu kez evin penceresine satır fırlattı. Cama isabet eden satır evin içine düşerken, şans eseri kimseye bir zarar gelmedi.
İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.