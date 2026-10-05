Boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabancayla öldürdü

Olay dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre İzzet E., boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.’nin evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., binadan çıktığı sırada sokakta Vennaz E. ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E., yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vennaz E., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.