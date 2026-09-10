Boşanma aşamasındaki eşini vurdu, yaşamına son verdi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö.’yü tabancayla ağır yaraladıktan sonra yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Özlem Ö.’nün tedavisi sürüyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre Bahri Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bahri Ö., tabancayla Özlem Ö.’ye ateş etti. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Özlem Ö. ile Bahri Ö.’yü yerde buldu. Vücudunda birden fazla yara olduğu belirlenen Özlem Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bahri Ö.’nün cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan 2 çocuk annesi Özlem Ö.’nün, öğle arasında eve geldiği sırada olayın yaşandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.