Boşanma davalarında yeni düzenleme. Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor

12. Yargı Paketi çalışmaları sürüyor.

Çalışmada, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklar yer alabilir.

Edinilen bilgiye göre, süresiz nafaka uygulaması sona eriyor ve boşanma davalarında yeni adım atılıyor. Bu kapsamda nafakanın altı sınırının da 5 yıl olması planlanıyor.

Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda insiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek.

Ayrıca, evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.

DURUŞMA ARALARI 3 AYI GEÇMEYECEK

Yargılama süreçlerinin hızlanması için çalışmalar yapılıyor.

Hakim, artık hukuki konunun tespiti konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Ayrıca, duruşma araları 3 ayı geçmeyecek.

Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı geçiyorsa hakim, makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak.

GÜNDÜZ KUŞAKLARINA DÜZENLEME GELİYOR

Televizyonların gündüz kuşaklarına düzenleme geliyor.

Gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığını belirten kaynaklar, o programların içeriğine yönelik çalışıldığını bildirdi.

HOBİ BAHÇELERİ

Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için yeni bir yönetmelik çalışması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti.

100 binin üzerinde hobi bahçesi davası olduğunu belirten kaynaklar, "Bu sorun çözülecek." dedi.