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Bu hafta nikahı vardı, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

06.10.2026 12:43

Bu hafta nikahı vardı, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
DHA

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
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Gaziantep'te park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tilki’nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak’ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

 

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki’nin 40’tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

 

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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