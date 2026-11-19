Bu suçlardan hüküm giyen pilot olamayacak
19.11.2026 03:43
Son Güncelleme: 19.11.2026 03:47
SHGM'nün Pilot Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Affa uğrasa bile kasten işlenen suçtan dolayı 2 yıl ve daha fazla hapis cezası alanlara pilot lisansı verilmeyecek.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Pilot Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişikliğe göre pilot adaylarının lisans müracaatlarında geçerli sağlık sertifikası sahibi olması gerekecek. 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile hüküm giymemiş olma şartı aranacak.
AFFA UĞRAMIŞ OLSA BİLE...
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, adayın hüküm giyilmesi durumunda pilot lisansı başvurusunun reddedilmesine neden olacak suçlar şöyle sıralandı: Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suç, casusluk, göçmen kaçakçılığı ve ve insan ticareti suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, örgüt, kasten öldürme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, müstehcenlik, fuhuş, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması.
Pilot adaylarında, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile hüküm giymemiş olma şartı aranacak.
KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLARA RET
Pilot adaylarının ayrıca Terörle Mücadele Kanunu'na, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olması gerekecek.
Öte yandan pilot lisansı almak isteyen adayların terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılmamış olması da gerekecek.