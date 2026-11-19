Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Pilot Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre pilot adaylarının lisans müracaatlarında geçerli sağlık sertifikası sahibi olması gerekecek. 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile hüküm giymemiş olma şartı aranacak.

AFFA UĞRAMIŞ OLSA BİLE...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, adayın hüküm giyilmesi durumunda pilot lisansı başvurusunun reddedilmesine neden olacak suçlar şöyle sıralandı: Devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suç, casusluk, göçmen kaçakçılığı ve ve insan ticareti suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, örgüt, kasten öldürme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, müstehcenlik, fuhuş, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması.