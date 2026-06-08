Buca Belediye Başkanı Duman görevden uzaklaştırıldı

BANKAMATİK MEMURU İDDİASI

Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının kişilerin otel/konaklama, seyahat, gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı iddia edildi.

Buca Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olarak tabir edilen çalışanların bulunduğu, bu çalışanların fiilen belediyede çalışmadıkları ancak çalışmış gibi her ay düzenli gelir elde ettikleri ileri sürülen sevk yazısında şüphelilerin bu eylemleri suç örgütü kapsamında işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphelinin varlığının bulunması üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a da “Rüşvet alma” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’ya “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Zimmet” ve “Rüşvet alma”, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", “Rüşvet almak” ve “Zimmet” suçlamaları yöneltiliyor.