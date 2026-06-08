Buca Belediye Başkanı Duman görevden uzaklaştırıldı
08.06.2026 07:49
Son Güncelleme: 08.06.2026 08:04
İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturmasında 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü gözaltına alınıp daha sonra tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tedbir amaçlı görevden alındı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."
BANKAMATİK MEMURU İDDİASI
Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının kişilerin otel/konaklama, seyahat, gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı iddia edildi.
Buca Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olarak tabir edilen çalışanların bulunduğu, bu çalışanların fiilen belediyede çalışmadıkları ancak çalışmış gibi her ay düzenli gelir elde ettikleri ileri sürülen sevk yazısında şüphelilerin bu eylemleri suç örgütü kapsamında işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphelinin varlığının bulunması üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı.
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında tutuklanan önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a da “Rüşvet alma” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’ya “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Zimmet” ve “Rüşvet alma”, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", “Rüşvet almak” ve “Zimmet” suçlamaları yöneltiliyor.