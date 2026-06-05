Buca Belediyesi'ne operasyon. 54 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü gözaltına alınan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklere yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K., belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurtdışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkarıldığı, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti. 2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B.'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti.