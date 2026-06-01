Buca Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltında

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu başlatıldığının ifade edildiği açıklamada “Elde edilen deliller doğrultusunda, aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli şahsa yönelik, 1 Haziran tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.” denildi.

62 şüpheliden 53'ü gözaltına alındı. 3 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin de firari olduğu öğrenildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde;

- Belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği,

- İlçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği,

- İmar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı,

- Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı,

- Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,

- Fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda “bankamatik personel” olarak bilinen uygulama) tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖREV DAĞILIMI

Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüpheli arasında iki belediye başkanı (mevcut ve önceki dönem), 3 belediye başkan yardımcısı, bir ilçe siyasi parti başkanı (önceki dönem), 6 müdür ve müdür vekili (imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetleri vb.), 4 birim şefi ve teknik sorumlu, 6 imar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel, 3 belediye iştiraklerinde üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu, 5 belediye büro personeli ve idari çalışan, 6 belediye iştiraklerinde çalışan personel, 6 Kadın ve Aile Hizmetleri ile sosyal birimlerde görevli personel, iki veri hazırlama ve kontrol işletmeni, iki belediye başkanlığına bağlı özel kalem ve asistan, bir sosyolog, bir sıfır atık ve iklim müdürü, 16 firma sahibi/müteahhit/iş insanı, 4 mimar/teknik danışman, iki kamu dışı çalışan (hastane personeli ve emekli eski çalışan).

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman , 27 Nisan 1988 yılında üç kuşak Bucalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda başlayan Duman, lise eğitimine Betontaş Anadolu Lisesi’nde devam etti. Daha sonra yükseköğrenimi sürecinde Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı.

Duman, 2018 yılında CHP'de siyasi hayatına başlayarak ısa sürede CHP'de İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Duman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi.