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Buca’da çöpler arasında 2 tabanca bulundu. 8 gözaltı

09.10.2026 16:54

Buca’da çöpler arasında 2 tabanca bulundu. 8 gözaltı
DHA
DHA
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İzmir'in Buca ilçesinde çöpler arasında 2 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. 8 şüpheli yakalandı.

Olay, 8 Ekim 2026’da Buca ilçesi 204/33 Sokak’ta meydana geldi. Meskun mahalde ateş edilmesi üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

 

Olay yerinde yapılan araştırmalarda, atıl durumdaki çöpler arasında ruhsatsız olduğu değerlendirilen 2 tabanca ile tabancalara takılı şarjörlerde toplam 19 adet mermi ele geçirildi. 

 

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, ele geçirilen silah ve fişeklerle birlikte yakalandı. 

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