BUDO'nun seferlerine fırtına engeli
15.10.2026 07:56
Anadolu Ajansı
Fırtına deniz ulaşımını etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünün yapılması planlanan 12 seferi iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'den itibaren Bursa ile İstanbul arasında yapılması planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Şirket, yolculardan yapılacak duyuruları takip etmelerini de istedi.