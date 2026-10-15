BUDO'nun seferlerine fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO ) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'den itibaren Bursa ile İstanbul arasında yapılması planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Şirket, yolculardan yapılacak duyuruları takip etmelerini de istedi.