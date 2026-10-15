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BUDO'nun seferlerine fırtına engeli

15.10.2026 07:56

BUDO'nun seferlerine fırtına engeli
Anadolu Ajansı

Fırtına deniz ulaşımını etkiledi.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünün yapılması planlanan 12 seferi iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor.

 

Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00'den itibaren Bursa ile İstanbul arasında yapılması planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

 

Şirket, yolculardan yapılacak duyuruları takip etmelerini de istedi.

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